Hallervorden spielt den dementen Opa

Eine Dokumentation und eine Komödie mit ernsthaftem Hintergrund zeigt der Cineclub im Leutkircher Centraltehater.

Der 94-jährige Gottfried Böhm ist einer der bedeutendsten Architekten Deutschlands. Auch seine Söhne Stephan, Peter und Paul sind erfolgreich in das Familienunternehmen eingestiegen und haben sich mit ihren Bauten einen Namen gemacht. Zwei Jahre lang hat der Dokumentarfilmer Maurizius Staerkle-Drux die Familie Böhm begleitet. Auf dem Internationalen Filmfestival Leipzig gewann er den Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts 2014. „Die Böhms“ (Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Mai, 20 Uhr).

„Es fühlt sich an wie Honig im Kopf“, sagt Amandus. Der alte Herr leidet an Demenz. Selbst zuhause findet sich der ehemalige Tierarzt nicht mehr allein zurecht. Für seinen Sohn Niko ist klar: Amandus muss ins Seniorenheim. Doch da hat er die Rechnung ohne Tilda gemacht. Die Elfjährige liebt ihren Opa über alles und will ihm seinen letzten großen Traum erfüllen: eine Reise nach Venedig. Til Schweiger hat als Drehbuchautor, Produzent, Regisseur und Schauspieler wieder mehrere Funktionen. Dieter Hallervorden spielt den demenzkranken Großvater Amandus.

Honig im Kopf (Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, 20 Uhr)

