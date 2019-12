Hallenturnier der Leutkircher Betriebe

In der Sporthalle am Seehausweg findet am Samstag, 14. Dezember, zum 39. Mal das Betriebeturnier der Großen Kreisstadt Leutkirch statt. Die Betriebsmannschaft der SycoTec GmbH wird dort versuchen den Stadtmeistertitel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Das beliebte Turnier, an dem erstmals wieder 15 Firmenteams teilnehmen werden, wird von der Schiedsrichtergruppe Wangen organisiert und durchgeführt. Die Mannschaften sind auf drei Gruppen aufgeteilt. Anpfiff der ersten Begegnung ist um 10.30 Uhr.

In der Gruppe A spielen die Firmen: SycoTec GmbH I, Pfleiderer I, Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Novoplast und Milei II. In Gruppe B die Firma App, elobau, SycoTec II, Christ & Wagenseil und Pfleiderer II. In Gruppe C Milei I, Polizei, Firma Herrmann GmbH, Sunlight/Carado, und die Kreissparkasse. Die erst- und zweitplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Zwischenrundenspiele, die ab 15.30 Uhr angepfiffen wird. Das Endspiel um den Stadtmeistertitel findet um 18 Uhr statt. Im Anschluss an das Finale kann der Erstplatzierte Betrieb den Wanderpokal, gestiftet von der Leutkircher Firma EKL AG in Empfang nehmen.