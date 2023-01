Hallenfußballturniere des SV Herlazhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltet der SV Herlazhofen wieder seine Hallenfußballturniere in der Seelhaushalle in Leutkirch. Den Auftakt macht das Gerümpelturnier für Hobbymannschaften aus der Region, das am Samstag, 21. Januar, von 8.30 bis etwa 20 Uhr stattfinden wird. Dabei kämpfen 14 Mannschaften um den Turniersieg. Das Finale ist für 19 Uhr geplant.

Mit viel Spannung werden am Sonntag, 22. Januar, die E- und D-Jugendturniere erwartet. Ein hochklassiges Teilnehmerfeld verspricht Budenzauber vom Feinsten.

Ab 9 Uhr startet das E-Jugend Turnier. An den Start gehen hier die SGM Herlazhofen/Friesenhofen, FC Leutkirch, FC Kempten, FC Memmingen, SG Kißlegg, FV Illertissen, FV Ravensburg und der TSV Kottern.

Ab 13.45 Uhr kämpfen folgende D-Jugend-Teams um den Turniersieg: SGM Herlazhofen/Friesenhofen, FC Leutkirch, SV Arnach, FV Ravensburg, FC Kempten, FC Wiggensbach, SGM Unterzeil/Aichstetten/Seibranz, TSV Kottern, FC Memmingen und der FC Isny.

Für die Bewirtung wird bestens gesorgt sein. Der SV Herlazhofen freut sich auf viele Zuschauer und spannende Spiele.