Halbnackter hält sich betrunken an Straßenlaterne fest

Zu stark dem Alkohol zugesprochen hatte in der Nacht zum Sonntag ein 18-jähriger Mann, der gegen 1.30 Uhr nach dem Hinweis eines Zeugen von Beamten des Polizeireviers in der Wangener Straße angetroffen werden konnte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Heranwachsende, der nur spärlich bekleidet war und sich an einem Verkehrszeichen festhalten musste, eine Party besucht und sich danach auf dem Nachhauseweg verlaufen. Um eine Fremd- oder Eigengefährdung auszuschließen, nahmen ihn die Polizisten mit und übergaben ihn in die Obhut von Familienangehörigen.