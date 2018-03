Halbjahreszeugnis fällt positiv aus

Das erste Schulhalbjahr ist geschafft. Am Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasium fällt die Bilanz über den Aufbau der neuen Lernlandschaften für die fünften Klassen aus Sicht der Schulleitung und der beteiligten Lehrkräfte positiv aus. „Vieles, aber längst nicht alles ist neu. Wir sind gut vorangekommen“, sagt Rektor Thomas Tomkowiak.

Lern3 heißt die Überschrift zu diesem Projekt, mit dem das HMG neue Akzente dabei setzen will, den Lernstoff individueller und mit mehr Freiheiten für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. „Die Eigenverantwortlichkeit wird gestärkt, sie wird auch eingefordert“, betont Lehrer Albrecht Krämer, der seit Jahren mit zum Team zählt, das diese Neuerung vorbereitet hat.

An jedem Tag ist unter anderem eine Stunde „IFA“ eingeplant. IFA steht für „Individuelles Fächer übergreifendes Lernen“. Leni Haser und Noah Ammermann aus Krämers fünfter Klasse haben ihren Gefallen daran gefunden. „Das ist cool“, sagt Leni Haser, die zusammen mit Klassenkamerad Noah am Freitag die IFA-Stunde damit ausgefüllt hat, sich noch auf einen Test in Geografie vorzubereiten. Doch die beiden Jugendlichen nehmen sich auch noch Zeit, gemeinsam das Prinzip der „Lernwegeliste“ zu erläutern. Diese hält einzelne Etappen für den geforderten Stoff in den Hauptfächern fest, mit Zeitmarken, mit Zielvorgaben. Einzelaufgaben, Partneraufgaben aber auch Gruppenarbeiten sind beschrieben, und wer es im Laufe eines Kapitels weit bringt, kann auch noch eine Expertenaufgabe lösen. „Das ist dann schon schwieriger“, hat Noah Ammermann erkannt.

Noch immer Vorbehalte

Nun räumen Tomkowiak und seine Lehrkräfte ein, dass sowohl aus dem Kollegium als auch aus dem Kreis der Eltern durchaus noch Vorbehalte gegenüber Lern3 geäußert werden. Tobijas Senser, einer der Mathematiklehrer für die fünften Klassen, begegnet Skeptikern mit seiner Einschätzung, die Lern- und Unter-richtsatmosphäre im vorerst provisorisch zu Lernlandschaften umgebauten „Goldbau“ des Gymnasiums sei deutlich entspannter geworden. „Da wird richtig intensiv gearbeitet, weil sich auch die Schüler jetzt in ihre Freiräume und auch Pflichten eingelebt haben“, sagt Albrecht Krämer. Deutschlehrerin Elvira Schroeder hat wie Krämer die Erfahrung gemacht, dass sie nach diesem ersten Halbjahr einen besseren Überblick gewonnen hat über ihre Schülerinnen und Schüler. „Das hängt damit zusammen, dass wir mehr Zeit haben, Stärken und Schwächen zu erkennen.“

Salopp beschrieben: Gehen in den IFA-Stunden die besseren Schüler in Eigenarbeit an Einzelthemen heran, bleibt ihr mehr Zeit, mit kleineren Gruppen in ihrem Fach Deutsch das aktuelle Thema noch nachzuarbeiten. Sie schätzt diese Vorteile, sie spricht aber auch von der Herausforderung, als Lehrkraft sich dem neuen Prinzip anzupassen, ohne den alten Abläufen komplett abzuschwören. „Ich muss mich in Lern3 als Lehrerin ja nicht neu erfinden.“ Es gibt weiterhin, wenn es angebracht ist, den Unterricht im Klassenrahmen. „Wir stellen nicht alles infrage“, meint Krämer. In der kommenden Woche stehen zum Halbjahr auch intensive Gespräche mit den Kindern und Eltern an, um die Leistungen zu bilanzieren und um Ziele für den Rest des Schuljahres zu formulieren. Zeugnisse und Noten, allen anders lautenden Gerüchten zum Trotz, sind durch Lern nicht abgeschafft. Senser spricht von einem ganz normalen Notenspektrum, das sich abzeichne.

„Wir verstehen uns als eine lernende Schule“, sagt Rektor Tomkowiak. Mit viel Eigenantrieb. So sind bereits die Teams bestimmt, die vom Schuljahr 2019/2020 an die Klassen sieben und acht übernehmen werden. Denn auch das gehört zu Lern3, made in Leutkirch. Den Stoff geben die Bildungspläne vor. Die Lernmethoden aber, der Wechsel zwischen Blockunterricht und individuellen Einheiten, erarbeiten die Fachgruppen aus dem Kollegium gemeinsam. Krämer spricht davon, das Einzelkämpferdasein bei der Unterrichtsvorbereitung so auf Dauer abschaffen zu können.

Für die neuen Lernlandschaften wird derzeit ein Erweiterungsbau am HMG errichtet. Fraglich ist, ob dieser schon zu Beginn des neuen Schuljahres fertiggestellt sein wird, um die idealen Bedingungen für die drei Säulen „Bewusstsein“, „Begleitung“ und „Umgebung“ zu schaffen. Für die Sanierung der bestehenden Gebäude, die in den kommenden Jahren bis zur Klassenstufe zehn Lernlandschaften ermöglichen sollen, steht die Detailplanung noch aus.

Ein Informationsabend für Eltern, deren Kinder zum nächsten Schuljahr auf das HMG wechseln können, findet am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr im Cubus des Gymnasiums statt.