Haftstrafe wird verlängert

„Ein langes Kerbholz“ hat der 36-jährige Angeklagte bereits zur Verhandlung am Dienstagnachmittag in das Leutkircher Amtsgericht mitgebracht. Vorgefahren wurde er von Justizbeamten der Ravensburger Vollzugsanstalt, in der er seit Oktober des letzten Jahres wegen mehrerer Delikte einsitzt. Die Haftstrafe wird nun verlängert.

Der Anklage des Betrugs in fünf Fällen, den der seit 2004 in Leutkirch Wohnende im Juli 2016 innerhalb von 14 Tagen verübt hatte, wurde im Urteil Rechnung getragen. „Entsprechend seiner vorgefertigten Absicht und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen“ hatte er zum Schein diverse elektronische Geräte im Verkaufsportal „e-bay“ zu günstigen Preisen angeboten und die Überweisungen kassiert. Da keine Lieferungen erfolgten, hatten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei erstattet.

In der Verhandlung gestand der schon hochverschuldete Arbeitslose die Taten ohne Einschränkung ein. Sein Motiv war dabei, auf diese Weise Geld für die Kaution einer Mietwohnung und für die Zuzahlungen von Medikamenten zu beschaffen.

Dieses klare Geständnis wurde beim Plädoyer des Staatsanwaltes zwar berücksichtigt, für den sich aber aufgrund der langen Palette an Vorstrafen „eine Bewährung erledigt hat“. Sein Antrag lautete daher auf eine Gesamt-Haftstrafe (mit „Strafzusammenzug“ der bestehenden Strafe von sechs Monaten) von einem Jahr und vier Monaten. Die Verteidigerin führte als strafmildernd „die umfängliche Reue und Kooperationsbereitschaft, die geringen Schäden und die finanzielle Zwangslage“ ihres Mandanten ins Feld und plädierte daher für ein Strafmaß von insgesamt neun Monaten.

Der Direktor des Amtsgerichts, Franz Hölzle, kam nach kurzer Beratung zum Urteil einer Gesamtstrafe von elf Monaten. Diese summierten sich aus den sechs Monaten der bestehenden Vorstrafe und je einem Monat für jeden Betrug. Der Angeklagte, für den keiner der Prozessbeteiligten eine günstige Prognose stellen wollte, bleibt daher bis einschließlich September in Haft. Das Urteil ist trotz Einverständnis mit der beklagten Seite noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft kann noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen.