Haftbefehl: Fahrer nach Unfall festgenommen

Ein Unfall mit Blechschaden hat am Dienstag für einen 32-jährigen Lastwagenfahrer in der Arrestzelle des Leutkircher Polizeireviers. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Mann beim Rangieren mit seinem Sattelzug gegen 20 Uhr in der Wurzacher Straße eine Verkehrsinsel überfahren und dabei ein Verkehrsschild beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl bestand und nahmen den Mann fest. Am Mittwochnachmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.