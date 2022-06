Härle lädt zu Sommerkultur im Brauereihof

„Bierkultur Hoch Vier“ – unter diesem Titel lädt die Leutkircher Brauerei Clemens Härle im Juli und August zu vier Musik- und Kabarettveranstaltungen in den Hof der Brauerei ein. Diese Veranstaltungsreihe ist ein weiterer Höhepunkt im 125-jährigen Jubiläumsjahr der Brauerei, freut sich die Brauerei in einer Pressemitteilung.

Eröffnet wird die Sommerkultur im Brauereihof am Freitag, 1. Juli, mit einem Konzert von „Verstehen Sie Brass“ – einer Ansammlung von sieben jungen Allgäuer Blechbläsern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Blechmusik für alle Lebenslagen unter das Volk zu bringen.

Eine Woche später, am Samstag, 9. Juli, gastiert das Augsburger Trio John Garner Band auf der Rampe der Brauerei. Dreistimmiger Gesang, treibende Gitarren, pulsierende Drums sowie facettenreiche E-Gitarren und Akkordeon-Einlagen harmonieren zu mitreißendem Folkpop, Hymnen und Liebesliedern, heißt es in der Vorschau. Mit unbändiger Spielfreude erzählt ehrliche, aus dem Leben gegriffene Geschichten.

Ganz anders das musikalische Genre bei der dritten Veranstaltung am Samstag, 23. Juli: Blues made in Oberbayern. Bereits seit 2007 bringen die vier Musiker aus München sowohl Eigenkompositionen wie auch Titel von bekannten Blues-Interpreten auf die Bühne. Der Gruppe G-Project Blues Band gelingt vor allem eines: sie interagieren, sie spielen miteinander, im wahrsten Sinne des Wortes.

Höhepunkt der vierteiligen Veranstaltungsreihe ist dann der Auftritt des bayerischen Kabarettisten Mathias Kellner am Samstag, 6. August. Auf der Bühne präsentiert der Straubinger Dude mit der Gitarre ein urig-witziges, kurzatmiges Gesamtkunstwerk aus Worten und Akkorden.

Alle vier Veranstaltungen finden bei gutem Wetter im Hof, vor die Kulisse des alten Brauereigebäudes aus der Gründerzeit um 1900, in Leutkirch statt. Bei wechselhafter oder schlechter Witterung werden die Auftritte der Künstler in die Malztenne verlegt. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Karten für die Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf im Brauereikontor oder an der Abendkasse.