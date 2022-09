Härle feiert sein großes Leutkircher Brauereifest

Großes Jubiläumsjahr für die Brauerei Clemens Härle: 1897, also vor genau 125 Jahren, errichtete Braumeister Clemens Härle die Leutkircher Brauerei und legte damit den Grundstein für die so erfolgreiche Brautradition, teilt das Unternehmen mit. Das sei Anlass genug, um kräftig zu feiern. Am zweiten Septemberwochenende öffnet die Brauerei ihre Tore und lädt Jung und Alt zu zahlreichen Veranstaltungen rund um die Brauerei ein.

Eröffnet wird das Festwochenende am Freitagabend, 9. September, mit einem „Festvortrag“ von Django Asül – dem türkisch-bayerischen Kabarettisten, der sein aktuelles Programm „Offenes Visier“ präsentiert. Am Samstagabend steigt in der Leerguthalle der Brauerei das traditionelle „Härle-Klub-Fescht“. Diesjähriger musikalischer Höhepunkt ist die Band Fättes Blech aus Tettnang am Bodensee. Das Mädel und die sieben Jungs verbinden Hip-Hop, Pop und Jazz mit Blasinstrumenten, Drums, Rap und Gesang zu einem energiegeladenen Sound. Zwischendurch gibt es eine feurige Überraschung mit einer Künstlerin aus dem Augsburger Raum.

Am Sonntag, 11. September, besteht den ganzen Tag über die Möglichkeit, die Brauerei live zu erleben – vom Sudhaus bis zur Flaschenkellerei, vom Gärkeller bis zum Hackschnitzel-Heizwerk. Am Beginn des Rundgangs werden von Mitarbeitern der Brauerei in mehreren kleinen Filmen die Besonderheiten der Brauqualität vorgestellt. Und in den Tiefen des Gärkellers können die Besucher direkt aus dem großen Lagertank zwickeln. Einer der Höhepunkte des Brauereierlebnisses: Der Besuch der Ausstellung „Das Paradies liegt vor uns“ mit Werken von 16 regionalen und internationalen Künstlern in den alten Gärbottichen der Brauerei.

Zwei Allgäuer Musikkapellen präsentieren am Sonntag von 10 bis 17 Uhr Non-Stop-Blasmusik in der festlich dekorierten Leerguthalle neben der Brauerei. Vieles entdecken, genießen und erleben kann man beim Heimatmarkt, der rund um die Brauerei stattfindet. An über 15 Ständen gibt’s Künstlerisches und Handwerkliches, Delikates und Außergewöhnliches. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste an sechs verschiedenen Stationen mit Kässpätzle, Würsten, schwäbischer Pizza und Gebratenes vom Bio-Ochs am Spieß – und zum Nachtisch gibt es Kuchen von den Allgäuer Landfrauen.

Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten, sei es beim Bierkastenklettern oder beim Stelzenlaufen, beim Fahrrad-Karussell oder auf der Hüpfburg. Und es gibt mehrere Aufführungen des Allgäuer Zirkus „Liberta“ mit seinen Hunden, Katzen, Hühnern, Enten und Gänsen.