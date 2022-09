„Haare schneiden für einen guten Zweck“, hieß es vor Kurzem in der Haargalerie Rasch in Leutkirch-Gebrazhofen. Bei der Aktion wurden laut Friseurmeisterin und Initiatorin Claudia Rait Anfang September rund 30 Kunden bedient und glücklich gemacht. Die Hälfte der Tageseinnahmen, insgesamt 1000 Euro, konnten so dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet werden.