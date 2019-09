Härle-Brauereifest in Leutkirch begeistert mit Varieté

Trotz des Datums hat alles andere als eine Freitag der 13.-Stimmung beim großen Härle Brauereifest in der Leutkircher Traditionsbrauerei geherrscht. Bier und Spiele - Varieté in der Leerguthalle, so hieß das Programm durch das die bekannte Musikkabarettistin Lisa Suitner leitet. Künstler aus aller Welt präsentierten in der, extra für dieses Fest leergeräumten, Leerguthalle eine Varieté-Show, die ihres gleichen sucht.

Bei Fahrradakrobatik, Jonglage, Schlappseiltanz und Comedy kam man als Zuschauer gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Härle-Bier-Fan Johannes war begeistert. „Zwar ist der Preis, gerade für junge Leute sehr happig, das Programm ist aber auf jeden Fall für Jung und Alt zu empfehlen. Vielfältig und bunt in Kombination mit dem guten Bier, ein wirklich gelungener Abend“, sagte der 19-Jährige.

Auch Brauereichef Gottfried Härle war gut gelaunt mit von der Partie: „Ich bin mehr als zufrieden, bisher habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Das Varieté-Programm war zwar Riskant, da ich nicht wusste wie die Besucher reagieren würden, doch es ist ein Erfolg auf ganzer Linie.“ Selbst während dem Interview unterbrach ihn ein begeisterter Besucher und lobte das außergewöhnliche Programm aus aller Welt. „Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben um diesen Abend zu verwirklichen“, erzählte Härle. „Die Kontakte zu den Künstlern wurden geknüpft, die komplette Leerguthalle wurde geräumt und innen zu einer kleinen Manege umfunktioniert. Das hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt. Ein wunderbarer Auftakt für unser Fest.“

Denn nicht nur am Freitag wurde in der Brauerei etwas geboten. Mit dem jährlichen Härle-Club-Fest und dem Tag der offenen Brauerei gab es genug Programm bis Sonntagabend. Mit Hüpfburg, einem Zirkus voller akrobatischer Enten und Katzen, außerdem dem berühmten Bierkistenklettern konnte nichts schief gehen. Verena Reutlinger ist zehn Jahre alt und war am Sonntag beim Tag der offenen Brauerei dabei. Sie sagte: „Beim nächsten Härle-Fest komme ich ganz bestimmt wieder vorbei.“