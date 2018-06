GWRS Am Adenauerplatz ist „Starke Schule“

Die Grund- und Werkrealschule (GWRS) Am Adenauerplatz in Leutkirch hat beim Wettbewerb „Starke Schule“ in Baden-Württemberg den zehnten Platz belegt. Damit wird die Schule für vier Jahre in das länderübergreifende Netzwerk aufgenommen, über das die Lehrkräfte Zugang zu zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen haben.

Ausgezeichnet wurde die Leutkircher Schule von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung für ihre Anstrengungen, die Jugendlichen zur Ausbildungsreife zu führen. Rektorin Tanja Jovanovic fasst diese vielfältigen Maßnahmen und Projekte zusammen: „Die Schüler lernen, mit Freude zu lernen. Denn sie müssen ihr ganzes Leben lang lernen.“

Individuelle Förderung

Die GWRS Am Adenauerplatz organisiert dazu unter anderem Berufswahlcamps, fördert Schüler im Unterricht individuell nach ihrem Leistungsstand und hat das Projekt „Soziale Kompetenz“ (Soko) ins Leben gerufen. Unter dem Stichwort Soko übernehmen alle Acht-, Neunt- und Zehntklässler eine soziale Aufgabe in der Schule. Dazu wurden verschiedene Stellen ausgeschrieben, auf die sich die Schüler der sechs Klassen schriftlich bewerben mussten. Etwa als Schülerordner (Pausenaufsicht), Schulsanitäter, Schülercoaches (Nachhilfe für Grundschüler), Streitschlichter oder Konflikthelfer.

Ziel ist es, die Jugendlichen nicht nur auf das Berufsleben vorzubereiten, sondern auf das Leben in der Gesellschaft. „Dazu zählt auch das ehrenamtliche Engagement“, sagt Tanja Jovanovic, „sei es nun im Gemeinderat oder im Sportverein.“

„Tolle Atmosphäre“

Den Preis für den zehnten Platz nahm die GWRS-Rektorin gemeinsam am Dienstag mit Konrektor Jan-Henning Gesierich-Kowalski, der Schulsozialarbeiterin Ilona Fuchs sowie den Schülern Marina Breinert und Maikel Stefan im Neuen Schloss in Stuttgart entgegen. „Das war eine tolle Atmosphäre und ein besonderes Erlebnis“, ist Tanja Jovanovic auch am Tag danach noch begeistert. Vom baden-württembergischen Kultusminister Andreas Stoch erhielt sie die Urkunde.

Vier Jahre lang gehört die Leutkircher Schule nun dem länderübergreifenden Netzwerk „Starke Schule“ an. In dieser Zeit können die Lehrkräfte an Fortbildungen zur Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung teilnehmen. „Das Netzwerk hat sich zu einem Forum entwickelt, in dem sich die engagiertesten Lehrkräfte Deutschlands austauschen, weiter qualifizieren und über Bundeslandgrenzen hinweg zusammen an der Schule von morgen arbeiten“, heißt es in einer Mitteilung der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Sie schrieb den Wettbewerb „Starke Schule“ aus und wurde dabei von der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitsgeberverbände und der Deutsche-Bank-Stiftung unterstützt. 650 Schulen hatten sich bundesweit um die Preise beworben.

Den ersten Preis erhielt die Pfingstbergschule Mannheim. Platz zwei ging an die Michael-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen, Platz drei an die Dietrich-Bonhoeffer-Werkrealschule Weinheim.