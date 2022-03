Gute Platzierungen für Leutkircher Skifahrer

Bei den Bezirksmeisterschaften der Alpinen in Riefensberg war die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch gut vertreten.

Leni Haser fuhr im Riesenslalom in der U16 auf den zweiten Platz. In der stark besetzten U14 starteten drei Läuferinnen aus Leutkirch. Lucie Seeger schnitt mit ihrem siebten Platz am besten ab vor Romy Rietzler auf Platz zehn, die diese Saison zum ersten Mal dabei ist, dahinter Antonia Haser auf Rang 15. In der Klasse U12 erfuhr sich Hannah Schupp einen 13. Platz und ihr Bruder Yannick in der ebenfalls gut besetzten Gruppe U10 den elften Rang. Im Mannschaftswettbewerb belegte die Skiläuferzunft mit Lucie Seeger, Leni Haser und Romy Rietzler den zehnten Platz von 25 Mannschaften.

Der Slalom begann mit großen Schwierigkeiten für die Veranstalter. Der Kurs musste nach der Besichtigung nochmals berichtigt werden und so verzögerte sich der Start um einiges. Unter anderem dem Kurs geschuldet, gab es einige Ausfälle. Leni Haser erkämpfte sich den zweiten Podestplatz in der U16. Auch Lucie Seeger holte sich den zweiten Stockerlplatz vor Antonia Haser auf Rang sechs. Romy Rietzler schied im ersten Lauf aus. Dafür konnte Yannick Schupp in der U10 seinen elften Platz behaupten. Anna Vohrer führte im ersten Durchgang die Jugend an, schied aber im zweiten aus.