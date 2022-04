Gürtelprüfung beim Taekwondo Wuchzenhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder, nach einigen Zwangs-Coronapausen und vielen neuen Mitgliedern war es nun so weit. Trotz zahlreicher Ausfälle, wurde nach dem Dezember 2019 am 31. März in der Sporthalle Wuchzenhofen die erste Gürtelprüfung des Jahres 2022 durchgeführt. Die 24 Teilnehmer zwischen 5 und 40 Jahren durften ihr Können vor dem Verbandsprüfer der Deutschen Taekwondo-Union, Thomas Steible 4 Dan TKD und Trainer B Lizenz, präsentieren. Es wurden alle Bereiche des Taekwondo geprüft, welche Grundtechniken, Formenlauf, Wettkampf, Selbstverteidigung und Bruchtest beinhalten.

Den weiß-gelben Gurt erhielten Louis Heinz, Jonathan Karl, Tamara- und Jaron Meusburger, Branco Loncar, Amir-, Sara- und Mostafa Karimi, Hannes Miller, Leon Eisele, Lena- und Martin Hegele, Karla Allgaier, Benicio Rodrignez, und Helena Gegenbauer. Zum gelben Gurt wurden geprüft Claudia Meusburger, Isabel Gegenbauer, Lenja Rauh und Leonie Gassner. Den grünen Gurt erhielten Johanna Gayer, Annika Prinz und Leon Hegele. Den grün-blauen Gürtel bekam Alani Wiest. Das Highlight des Abends war die Prüfung zum blau-roten Gürtel, in dem der Sportler sein komplettes Können abrufen musste, um den Prüfer zu überzeugen. Diese Prüfung legten erfolgreich ab: Samuel Nusser. Durch ihre hervorragende Leistung wurde Lena Hegele von Thomas Steible zu Prüfungsbeste ernannt und mit einem Pokal geehrt.

Das Trainerteam konnte mit der Gesamtleistung sehr zufrieden sein, da alle Prüflinge ihre jeweilige Prüfung mit Bravour bestanden und nun stolze Besitzer der nächsten Gürtelfarbe im Taekwondo sind.

Info und Kontakt: www.tsv-wuchzenhofen.de /Taekwondo – Telefon: 07561/7989