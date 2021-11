GSS Leutkirch tritt Fachkräftemangel entgegen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pflege geht uns alle an. Immer mehr ältere Menschen sind auf Pflege und Betreuung angewiesen. Der Bedarf an professionell ausgebildete Pflegekräften in der Altenpflege steigt. Wir an der Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch bieten eine umfassende Ausbildung im Bereich der Pflege an.

Heute stellen wir unsere 1-jährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe vor. Diese befähigt zur qualifizierten Mitwirkung und Mithilfe bei der Betreuung, Versorgung und Pflege gesunder und kranker älterer Menschen im ambulanten und stationären Bereich.

Die Auszubildenden lernen im dualen System zwischen Schule und Praxiseinrichtung. Theoretische und praktische Inhalte werden so miteinander vernetzt. Die Unterrichtsinhalte befassen sich mit der individuellen Lebensbegleitung und -gestaltung und der Betreuung und Versorgung von alten und kranken Menschen und Menschen mit Behinderungen. Neben der breitgefächerten pflegefachlichen Ausbildung steht bei uns immer der Mensch als Individuum mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit, seiner Biografie, seinen Lebensumständen, Interessen und Bedürfnissen im Vordergrund.

Seit Anfang des Jahres steht uns für die Einübung der praktischen Unterrichtsinhalte unser neu erbautes, hochmodernes, digitales Pflegelabor zur Verfügung. Hierin befinden sich zwei normale und zwei Intensivpflegebetten sowie lebensechte Pflegepuppen. Zusammen mit unseren Auszubildenden können wir Pflegesituationen realitätsgetreu nachstellen und pflegerelevante Fähigkeiten entwickeln und einüben. Modernste Videotechnik ermöglicht die Aufzeichnung und gemeinsame Auswertung und Verbesserung der Pflegeabläufe.

Altenpflegehelfer unterstützen Pflegefachkräfte, indem sie ihre Beobachtungen im Umgang mit den zu pflegenden Menschen adäquat weitergeben und bei der medizinischen Versorgung mitwirken. Sie können nicht nur in Seniorenpflegeheimen oder in ambulanten Pflegediensten arbeiten, sondern auch in geriatrischen und gerontopsychiatrischen Abteilungen an Kliniken oder in Seniorenbegegnungsstätten. Damit zeichnet sich der Beruf des Altenpflegehelfers durch vielseitige Tätigkeitsfelder aus. Wer diese Ausbildung absolviert hat, kann außerdem in die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann einsteigen - ohne den sonst dafür benötigten mittleren Bildungsabschluss.

Informationen unter www.gss-leutkirch.de oder 07561/9811-300 (Abt.-Leitung: Kubenz-Schmid).