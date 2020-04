Gruppe näht mehr als 5000 Masken

Unter dem Motto „Wir nähen für Leutkirch“ näht eine Gruppe von 50 Näherinnen und Nähern Mund-Nasen-Masken, organisiert durch die „Ma-Gi-Ta Kinderhilfe. Als Dankeschön überreichte OB Hans-Jörg Henle Ma-Gi-Ta eine 500 Euro-Spende und jeder Näherin und jedem Näher als kleine Wertschätzung einen Leutkirch-Gutschein und eine Blume.

Wie die Stadt mitteilt, sind inzwischen mehr als 5000 Masken entstanden, von denen mehr als 4000 bereits an Leutkircher Organisationen, ehrenamtliche Helfer, Stadtverwaltung, Firmen und auch an viele Privathaushalte verteilt wurde. Zudem wurden 80 Masken an die Leutkircher Obdachlosenunterkünfte gegeben. „Dieses große ehrenamtliche Engagement ist alles andere als selbstverständlich und zeigt, dass die Leutkircher auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen“, betont Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

Ein Team näht die Masken, ein weiteres Team wäscht und bügelt sie – alles jeweils von zuhause aus. Die fertigen Masken kommen dann zu Ma-Gi-Ta zurück. Gisela Tappe und Christa Sauter prüfen die Masken, ordnen sie nach Größen und verpacken immer drei in ein Päckchen für Privatleute oder größere Mengen für Organisationen. Dazu gibt es jeweils einen Informationsbrief und eine Pflegeanleitung.

Spenden gehen an den Tafelladen

Carmen Scheich, Koordinatorin des Familienbündnis Leutkirch, steht im engen Austausch mit dem Team, vermittelt neue Partner zum Nähen, unterstützt bei Informationsbriefen und Plakaten, gibt Spenden an den Tafelladen weiter und berät bei Bedarf – wie aktuell beispielsweise in der Besorgung von Alu-Nasen-Bügeln für die Masken.

Das Besondere: Die Mund-Nasen–Masken sind laut Mitteilung grundsätzlich kostenlos, Spenden werden gerne angenommen. Diese gehen dann direkt an den Tafelladen Leutkirch. So konnte über dieses Projekt bereits 1000 Euro an die Tafel gespendet werden.