Gruppe greift zwei Männer an

Zwei junge Männer im Alter von 15 und 20 Jahren sind am Montagabend kurz nach 22 Uhr in der Eschachstraße in Leutkirch von einer Personengruppe angegriffen und leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Angaben des Duos und Zeugen zufolge, haben Mitglieder der Gruppe die beiden Opfer unter anderem mit einem Schlagstock geschlagen und getreten. Dabei habe einer der Täter die beiden jungen Männer bedroht. Danach suchten die Angreifer das Weite. Zwei verdächtige Personen konnte die Polizei im Rahmen einer sofortigen Fahndung im Stadtgebiet antreffen. Ob diese an dem Angriff beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 07561/84880 zu melden.