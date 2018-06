Grundschüler sammeln Geld

Offene Türen haben Schüler der Grundschule am Adenauerplatz vorgefunden als sie bei der Aktion „Kinder helfen Kindern“ in Leutkirch unterwegs waren. Insgesamt 5031,41 Euro sammelten sie für einen guten Zweck. Die Hälfte der Spende erhielten Floribert Föhr für das Schulprojekt Haiti und Stefan Bago, der sich für „Ärzte ohne Grenzen“ in Indonesien einsetzt und dort auch selbst operiert. Die andere Hälfte kommt der Schulsozialarbeit der GWRS zugute, damit es einigen Kindern ermöglicht wird, am Mittagessen teilzunehmen. Ein weiterer Teil der Spende geht an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm.