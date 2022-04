Grünen-Prominenz eröffnet Ausstellung in der Leutkircher Brauerei Härle

Kann in diesen furchtbaren Zeiten eine Ausstellung mit dem Titel „das Paradies liegt vor uns“ stattfinden? Ja, sagen die Kulturstaatsministerin der Ampelregierung in Berlin, Claudia Roth, und die baden-württembergische Wissenschafts- und Kulturministerin Theresia Bauer. Man müsse künftiges Leben gestalten, „wir wollen etwas verändern“, so Roth. Und Gottfried Härle – das Event findet anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Brauerei statt – gibt zu, dass eine Ausstellung in diesen Tagen alles andere als leicht falle. Man wolle es trotzdem wagen. Kunst könne helfen, den Blickwinkel völlig neu auszurichten.

In der Malztenne der Brauerei haben sich am Sonntagvormittag rund geladene 70 Gäste versammelt, reichlich grüne Prominenz darunter. Neben Claudia Roth und Theresia Bauer begrüßt Härle die Landtagsabgeordnete Petra Krebs sowie ihre Kollegin aus dem bayerischen Maximilianeum, Susanne Kurz. Für hochklassige Klänge sorgt der Saxophonist Christian Segmehl, „einer der besten Saxofonisten überhaupt“.

Engagierte und authentische Rede

Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle ist gekommen, diverse Mitglieder des rührigen Leutkircher Galeriekreises. Härle dankt Adi Hoesle für die Idee zu dieser Ausstellung und der künstlerischen Betreuung, auch Roland Hess mit Familie für den Aufbau. Hess stellt selbst ebenfalls aus. In der Malztenne zu Gast sind auch der Direktor des Sprengel-Museums Hannover, die Direktorin des Kunstmuseums Ravensburg sowie die Leiterin des Brotmuseums Ulm, dazu viele der Künstlerinnen und Künstler.

Claudia Roth hält, wie erwartet, eine ebenso engagierte wie authentische Rede. Geht, natürlich auf den mörderischen Krieg in der Ukraine ein. „Dies muss ein Verbrechen genannt werden, mit allen Konsequenzen auch für uns“. Das Kulturleben der Ukraine werde ebenfalls angegriffen, Gedenkstätten Theater, Museen. „Ein Krieg gegen das Kulturerbe, auch gegen die Kultur der Demokratie.“ Ihr Ministerium wolle helfen, Kulturgüter zu schützen, zu sichern. Zudem gebe es ein Aufnahmeprogramm für ukrainische Künstler, aber auch für Künstler aus Belarus und Rus

Claudia Roth zeigt sich engagiert und empathisch. (Foto: Bernd Guido Weber)

sland. „Es wäre falsch, diese zu boykottieren. Es sind viele ungemein couragierte Menschen“. Für diese Aussage erhält Roth langen, zustimmenden Beifall.

„Kultur gehört dahin, wo die Leute sind“

Wie könne man angesichts der Zerstörungen und der Leiden an das Paradies denken? Man müsse künftiges Leben immer im Blick haben, es gestalten. Und zitiert einen Song von Rio Reiser, Frontmann der Politikrockband „Ton Steine Scherben“, aus dem Jahr 1972: Schritt für Schritt ins Paradies. Claudia Roth hat Rio Reiser gut gekannt, drei Jahre lang die Band gemanagt, mit den Musikern in einem Bauernhaus in Fresenhagen/Nordfriesland gelebt.

Kultusministerin Theresia Bauer hält ihre Rede kurz, legt das Manuskript zur Seite. Warum besucht sie ausgerechnet eine Ausstellung in Leutkirch, von dem manche ihre Stuttgarter Mitarbeiter nicht einmal wissen, ob das zu Baden-Württemberg oder zu Bayern gehört? „Kultur gehört nicht den Stuttgartern oder Münchnern. Kultur gehört dahin, wo die Leute sind“. Bauer macht Gottfried Härle ein dickes Kompliment: In dieser Brauerei werde im besten Sinne vorgeführt, wie gutes Unternehmertum funktioniert. In der Unternehmenskultur, aber auch im grünen, den Planeten bewahrenden Sinne – die Brauerei arbeitet seit 2008 klimaneutral. „Hier wird Pionierarbeit geleistet.“

Theresia Bauer hält eine humorvoll und feinsinnige Rede. (Foto: Bernd Guido Weber)

Kurator Adi Hoesle, er stammt wie Claudia Roth aus Babenhausen/Unterallgäu, stellt schließlich die 16 Arbeiten im Gärkeller vor. Recht ausführlich, mit großem Wissen und weitem Horizont. Der selbst ernannte „Retrogardist“ referiert über die 6000-jährige Geschichte des Bierbrauens, über Schutzgötter wie Osiris, Dionysos (eher der Ekstase zugerechnet), Bacchus. Spricht über alte Mythologie ebenso wie über Lukas Cranach den Älteren oder aktuellen Ton- und Videoinstallationen. Der Mann kennt sich aus,und ist bestens vernetzt. Dann geht es in den stillgelegten Gärkeller zu den 16 großen Becken mit Kunst ganz unterschiedlicher Schattierungen. Aber immer über das Thema: das Paradies liegt vor uns.