Grüne wollen in die Offensive gehen

Die Grünen im Wahlkreis Wangen wollen bei der Bundestagswahl mit teils ungewöhnlichen Aktionen punkten und schauen nach dem Fehlstart von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach vorne. Neu im Kreisvorstand ist Corinna Kreidler aus Bad Waldsee, Klaus Häring-Becker (Wangen) bleibt weitere zwei Jahre. Der Beirat ist komplett neu. Wahlkampf-Managerin ist Hannah Rogosch, Stadträtin der GOL Wangen.

26 grüne Frauen und Männer sind bei der Versammlung im „Hirsch“ Urlau dabei, aus Leutkirch, Wangen, Isny, Kißlegg, Bad Wurzach. Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete aus Ravensburg, hat ihre Teilnahme absagen müssen, ihre Tochter ist erkrankt. Vorstandssprecher Häring-Becker berichtet von einer positiven Entwicklung, was die Zahl der Mitgliederinnen und Mitglieder betrifft. 118 sind es im Juli 2019 gewesen, jetzt 148. Auch dank der Gründung des Ortsvereins Isny mit 34 Grünen, und der Arbeit der Grünen in Bad Waldsee mit derzeit 35.

Weiblicher als jede andere Partei

Die Grünen im Wahlkreis seien weiblicher als jede andere Partei, mit 48 Prozent Frauen. „Schwarze Flecken“ gibt es vor allem im Gebiet nördlich und westlich von Bad Wurzach. Der Wahlkreis Wangen ist ja groß, reicht von Achberg über Amtzell, Wangen, Argenbühl, Isny, Kißlegg, Leutkirch, Bad Wurzach bis nach Rot an der Rot und Kirchberg an der Iller.

Häring-Becker leitet mit einer kämpferischen Rede ein. Nach den großen Sympathien für Annalena Baerbock sei die Zustimmung abgeflaut. „Die Verantwortung für die Fehler liegt bei uns, das ist dumm gelaufen“. Jetzt müssten die Grünen aus der Defensive raus und wieder in die Offensive gehen. „Wir haben das bessere Programm“. Der Vorstandssprecher schießt verbal gegen „Steuergeldvernichtungsminister“ Andreas Scheuer, gegen Altmaier, gegen Scholz. Und die Bundesregierung habe in 16 Jahren viel zu wenig für den Klimaschutz getan. „Die Erde brennt“.

Vorstandssprecher im Amt bestätigt

Die Formalien werden routiniert, in freundschaftlicher Atmosphäre abgehakt. Kassier Wilfried Fischer (Wangen) bekommt viel Beifall für seinen detaillierten Bericht, ergänzt um Einblick in das Innenleben der Parteifinanzierung. Bei der geheimen Wahl wird Klaus Häring-Becker mit 25 von 26 Stimmen bestätigt als einer der zwei Vorstandssprecher, sprich Kreisvorsitzender. Alle 26 Stimmen erhält Corinna Kreidler, die für Katharina Edelmann in den Vorstand rückt. Schatzmeister Fischer tritt noch einmal an und wird einstimmig bestätigt. Der vierköpfige Beirat wird komplett neu gewählt: Hannah Rogosch (Wangen), Annkathrin Müller (Isny), Bernd Striegel (Wangen) und Wolfgang Richard (Isny).

Hannah Rogosch berichtet von den Vorbereitungen zur Bundestagswahl, „wir sind voll dabei“. Flyer an alle Haushalte, Themenplakate, Infostände, Werbung auf den Kanälen von social media, ein Omnibus als fahrendes Wahlkampfplakat. Fest stehen bereits Veranstaltungen mit Christian Kühn (MdB aus Tübingen), Landesverkehrsminister Winfried Herrmann in Vogt und Toni Hofreiter in Isny.

Neues Format im Wahlkampf

Wahlkampfhöhepunkt ist am 23. September in der Stadthalle Wangen mit Angieszka Brugger, Petra Krebs und Manne Lucha. Ein neues Format sind die „Gartengespräche“. Da laden die Gastgeber bis zu 20 Leute ein, Bedingung: keine Mitglieder der Grünen oder der CDU. In ungezwungener Atmosphäre und bei kleiner Bewirtung plaudern sie dann mit der Bundestagsabgeordneten Brugger, ohne Presse. „Kommt gut an“, so Hannah Rogosch.

Kritik gibt es an der Plakatierung bei der letzten Landtagswahl. Die wird, außer in Bad Waldsee, von einer Firma besorgt. „Unsere Plakate waren kleiner und hingen später und an schlechteren Stellen wie die der CDU“, stellt ein Leutkircher fest. Raimund Haser habe das vorbildlich hingekriegt. Und dass auch bei den Grünen nicht alles im grünen Bereich ist, wird bei der Aussprache deutlich. Eine Kommunikation der Grünen im Kreistag mit den Kreisgrünen und den Ortsverbänden finde kaum statt. Zudem widersprächen sich die dortigen Grünen oft, was man aber eher der Presse entnehme. Hier wollen die Kreisvorstände enger eingebunden werden.