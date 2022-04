Großes Springturnier in Herbrazhofen

Der Reit- und Fahrverein Diepoldshofen verspricht wieder Reitsport der Spitzenklasse auf der modernen Reitanlage in Herbrazhofen. Von Donnerstag bis Sonntag (28. April bis 1. Mai) werden Springprüfungen von der Anfänger bis zur Profiklasse abgehalten, wozu sich viele Erfolgsreiter aus Bayern und Baden Württemberg, sowie auch Amateure aus der Region in die langen Starterlisten eingetragen haben.

Grundsatz und zielführend der Veranstaltung ist wie immer das kooperative Miteinander zwischen Reiter und Pferd im täglichen Umgang sowie auch im Wettkampf einem breiten Publikum unterhaltsam zu demonstrieren. Hierzu bietet der Verein in allen Bereichen für Reiter und Pferd ideale Voraussetzungen, nicht zuletzt wurden deshalb nach Angaben des Vereins in den vergangenen fünf Jahren etwa 150000 Euro in die Anlage investiert.

Ein ganz besonderer sportlicher Höhepunkt am Sonntag ist das vom Verein vor zehn Jahren ins Leben gerufene Springen der Klasse S „U 25“. Bei dieser Prüfung sind nur die besten Reiterinnen und Reiter von Bayern und Baden-Württemberg, die jünger als 25 Jahre sind, mit ihren Pferden startberechtigt.