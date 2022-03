Große Resonanz auf Ukraine-Hilfsaktion

Die Unterstützung einer Aktion für hilfsbedürftige Menschen in Folge des Krieges in der Ukraine stößt laut Stadtverwaltung auf große Resonanz. Angesichts der großen Hilfsbereitschaft betont die Stadtverwaltung mit Blick auf Sachspenden, dass wirklich nur die Dinge, die aufgelistet sind, benötigt werden. Es werde keine Kleidung benötigt und auch nicht angenommen, so die Verwaltung. Die Liste und weitere Infos zur Abgabe gibt es unter www.leutkirch.de.

Geldspenden können auf die folgenden städtischen Konten überwiesen werden: Volksbank Allgäu-Oberschwaben, BIC: GENODES1LEU, IBAN: DE13 6509 1040 0020 6720 04 oder Kreissparkasse Ravensburg, BIC: SOLADES1RVB, IBAN DE70 6505 0110 0017 4001 36. Von den Geldspenden, die mit dem klaren Verwendungszweck „Hilfsaktion für Bedürftige“ versehen werden müssen, kann die Stadt Leutkirch dann zum Beispiel dringend benötigte Medikamente kaufen.