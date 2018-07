Grooviger „Big-Band-Sound“ zum Auftakt

Die Hot-Stuff-Jazzband eröffnet am Mittwoch, 18. Juli, die Reihe des Leutkircher Sommerjazz. Die Band begeistere mit Jazz-Klassikern und karibischen Rhythmen, teilt die Volkshochschule Leutkirch mit.

Unbekannt sei die Band beim Leutkircher Sommerjazz nicht, so die Volkshochschule. Bereits vier Mal beeindruckte demnach die Formation das Leutkircher Publikum, damals noch mit dem inzwischen leider verstorbenen Frontmann Pit Müller und unter dem Bandnamen „Pit Müller’s Hot Stuff“. Neu sei jetzt nicht nur der Bandname, sondern auch Heinz Dauhrer an der Trompete und am Flügelhorn.

Internationale Besetzung

Weiterhin mit von der Partie seien der in Philadelphia (USA) geborene Butch Kellem an der Posaune, ein überragender Musiker seines Fachs. An der Gitarre werde der in England aufgewachsene und äußerst fingerfertige John Brunton zu hören sein. Ebenfalls aus England stammt Eric Stevens am Bass. Am Schlagzeug spielt der vom Tegernsee stammende Hermann Roth. Auf dem Programm des Quintetts stünden Songs aus den 1930er-Jahren, über Jazz Klassiker bis in die 70er-Jahre mit funkigen und karibischen Rhythmen. „Swinging Entertainment für alle Generationen“, bringen die Musiker ihre Show auf den Punkt und versprechen einen groovigen „Mini Big Band Sound“ der seinesgleichen suche.

Beginn des ersten Konzerts der Reihe ist am Mittwoch um 19.30 Uhr im Museumshof am Gänsbühl, bei schlechter Witterung im Bocksaal des Museums. Karten im Vorverkauf zu 16, 15 oder 12 Euro gibt’s bei der Touristinfo. An der Abendkasse kosten die Karten 18, 17 und 14 Euro.