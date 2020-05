Großer Stromausfall betrifft auch Baumarkt

Eine „Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände“ sorgte am Dienstagmittag laut Netze BW für einen größeren Stromausfall in Teilen Leutkirchs und in Aichstetten. Auch am späten Nachmittag noch davon betroffen ist unter anderem der toom-Baumarkt, der deswegen Kunden abweisen muss.

Zunächst sei es um 12.42 Uhr zu einem Defekt an einem 20.000 Volt Erdkabel der Netze BW zwischen dem Umspannwerk an der Wangener Straße und dem Gewerbegebiet an der Zeppelinstraße gekommen, der auch noch einen Schaden in der Trafostation des früheren Schlachthofgeländes nach sich gezogen habe, berichtet die Netze BW. Damit nicht genug, sei wegen einer Baustelle in Aichstetten auch fast die gesamte Gemeinde auf den gleichen Stromkreis geschaltet, so dass der Stromausfall bis vor die Tore von Aitrach zu spüren war.

Nach gut zwanzig Minuten habe die Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg die Schadensstellen lokalisiert. „Kurze Zeit später konnten mithilfe von Umschaltungen die Anschlüsse in Aichstetten wieder ans Netz gehen. Um 13.37 Uhr waren auch die meisten der betroffenen Betriebe im Bereich der Zeppelinstraße wieder versorgt“, teilt der Netzbetreiber mit. Wesentlich unangenehmer stellt sich die Situation für die Unternehmen an dem Netzstrang zwischen den beiden Schadensstellen dar, die so komplett von der Versorgung abgeschnitten waren. „Mit mehreren Kolonnen und zusätzlicher Unterstützung von Fremdfirmen wurde am Nachmittag fieberhaft an der Reparatur der Trafostation und des Kabeldefekts gearbeitet, der auf dem langen Abschnitt zunächst per Messwagen präzise zu orten war“, so Netze BW.

Mit Stand 16 Uhr geht der Netzanbieter davon aus, dass die Wiederversorgung bis etwa 19 Uhr zu schaffen sei.