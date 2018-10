Großer Andrang bei der Blutspende in Gebrazhofen

Bereits um 15 Uhr ist der Andrang der Blutspender in der Mehrzweckhalle Gebrazhofen so groß gewesen, dass längere Wartezeiten in Kauf genommen werden mussten. Aufgrund neuer Datenschutzrichtlinien wurde der organisatorische Ablauf modifiziert und umgestaltet. Er entspricht nun den aktuellsten Anforderungen an Datensicherheit und Privatsphäre.

Floribert Föhr, stellvertretender Vorsitzender des DRK Ortsvereins Leutkirch freute sich sehr über den großen Andrang. „Es ist seit Längerem mal wieder ein Freitagstermin und das macht sich positiv bemerkbar, jetzt hoffen wir auf geringe Rückstellungszahlen“, so Föhr. Im vergangenen Jahr mussten einige Spender zurückgestellt werden, die in der Wiener Gegend Urlaub machten, eine dort beheimatete Stechmückenart wurde als kritisch eingestuft.

Von Gebrazhofen wurden insgesamt 230 Blutkonserven an die Blutspendezentrale in Ulm übergeben. Aus verschiedenen Gründen durften 13 Freiwillige nicht spenden und mit 17 Erstspendern, war der Ortsverband ebenfalls sehr zufrieden. Stellvertretend für das ganze Helferteam bedankte sich Floribert Föhr bei Marlies und Willi Löchle, die seit über 20 Jahren die Blutspendetermine in Gebrazhofen organisieren. Willi Löchle ist unter anderem zuständig für den reibungslosen Ablauf und die Logistik und Marlies Löchle für die Verpflegung, damit jeder Spender, bei einem ordentlichen Vesper, wieder zu Kräften kommt.