Große Viecher, großes Staunen

Es klingt (vom Tonband) wie in einem Raubtierkäfig kurz vor der Fütterung und der Eingang durchs riesige Maul einer noch riesigeren Urweltechse ist auch nichts für schwache Nerven, doch den – vorwiegend halbwüchsigen Besuchern – macht solcher Nervenkitzel nichts aus. Schließlich handelt es sich um eine Dinosaurierausstellung, die zwei Tage lang in Leutkirch gastierte und alles präsentierte, was man über das große Massentiersterben vor rund 65 Millionen wissen und sehen will.

Die zeitliche Einordnung fällt den meisten Besuchern nicht so ganz leicht. Einzuordnen, dass die großen und kleinen, auf jeden Fall allesamt seltsamen Erdbewohner im Mesozoikum auf dieser unsere Erde herumtappten, fällt schon nicht leicht. Sich klarzumachen, dass die kuriosen Kameraden vor rund 170 Millionen Jahren die Erde beherrschten, macht ehrfürchtig – schließlich sind seit Christi Geburt gerade schmale 2000 Jahre vergangen. Doch damals waren die langzeitigen Herrscher der Welt schon längst nicht mehr hienieden, alldieweil der Einschlag eines riesige Meteoriten auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan von 65 Millionen Jahren einen Krater vor 180 Kilometer Umfang in die Erde riss und so viel Asche in die Atmosphäre schleuderte, dass die Sonne verblasste, die Pflanzen verdorrten und sich folgerichtig die langjährigen Herren der Erde verabschiedeten.

„Aber die waren doch so groß“, wundert sich Enkel Theo angesichts der eindrucksvoll gestalteten Plastiken der diversen Sauriergattungen wie dem Spinosaurus aus Nordafrika, über den eine Beschilderung aufklärt: „Er war fast doppelt so lang wie ein Bus wog, mehr als zwei ausgewachsene Elefantenbullen. Sehr gefährlich.“ Da wirkt der Enplaecephanon mit seinem gepanzerten Schädel und Keulenschwanz sowie der Caenasaurus mit extrem langen Hals – beides vegane Pflanzenfresser – doch eher friedlich. Auch der Hornsaurier Triceratops mit dicken Panzerplatten kommt trotz seiner drei Hörner eher friedlich daher, was wohl auch damit zu tun hat, dass er zwar riesig ist, aber wie seine Kollegen nur Pflanzen frisst.

Dass es – wie zumeist im Leben – nicht auf die Größe ankommt, versinnbildlichen später in einem der liebevoll gestalteten Ausstellungswagen die Kollegen der Gattung Raubsaurier „Allosaurus“ von denen einer gleich eine blutige Krokodilflosse aus dem großen Maul hängen lässt und beinahe so gefährlich dreinschaut wie der Velociraptor, der kleine, aber gemeine Bruder des allseits bekannten Tyrannosaurus Rex mit 80 scharfen Zähnen und tödlichen Sichelkrallen an den Zehen, der sich den Ruf als der „Wolf der Dino Zeit“ redlich erworben hat. Ein gar eindrucksvolles Panoptikum, das den Kopf ganz wirbelig macht, auch wenn man bald nicht mehr weiß, ob der Typ mit dem Horn auf der Schnauze jetzt ein Centrosauror (Scharfspitzenechse) oder ein Klentros, geschweige denn ein Diplodocus einst gewesen war. Die kleinen Besucher jedenfalls sind tief beeindruckt und eine Weisheit für Leben nehmen sie mit, dass es nicht auf die Größe ankommt und dass die Kleinen, wie bei Hunden, oft die bissigsten sind. De Kassierer döst am Sonntagnachmittag – bei dieser Hitze mehr als entschuldigt – sacht vor sich hin und schreckt nur leicht auf, als man ihn nach Auf – und Abbauzeit frägt (16 Stunden) und nach der nächsten Destination der wahrlich beeindruckenden Ausstellung. „Weiß ich nicht,“ Und wann? „Weiß ick och nich.“ 170 Millionen Jahren Sauriergeschichte lassen alles locker sehen. Nur die Frage der Fragen vom Enkel nicht: „Und wenn jetzt der Meteorit die Saurier nicht augelöscht hätte. Was wäre dann? “ „Dann gäbe es wahrscheinlich uns Menschen nicht.“ Langes Nachdenken. „Wäre das schlecht?“ Ein bisschen unangenehme Wahrheit muss sein: „Für die Erde wäre es wahrscheinlich besser.“