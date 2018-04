Große Talente, schlechte Proberäume

Die logistische Feinabstimmung hat begonnen. Am 19. Mai wird das mehrfach schon ausgezeichnete Percussion-Ensemble der Jugendmusikschule (JMS) Württembergisches Allgäu um 13.35 Uhr beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in der „Kulturwerft Gollan“ in Lübeck in den Wettbewerb eingreifen. Die Vorbereitungen dafür finden seit einiger Zeit jedoch unter erschwerten Bedingungen statt, seit das Georg-Schneider-Haus vor knapp einem Jahr wegen des Nachweises von Schimmelsporen im Untergeschoss für den Unterrichtsbetrieb gesperrt werden musste. Auch das aktuelle Ausweichquartier im früheren Telekomgebäude muss nach jetzigem Stand Ende Mai verlassen werden.

Es treffen also zwei Engpässe zusammen. Hier die Not der Stadt, langfristig einen Ausgleich zu schaffen dafür, dass sich die Sanierung des Georg-Schneider-Hauses hinziehen wird. Deutlich wurde das zuletzt schon am Rande einer Versammlung des CDU-Stadtverbandes. Da die Lage der Musikschule, die über keine eigenen Räumlichkeiten verfügt. Nach dem Schimmelbefund im Georg-Schneider-Haus war sie wie die Volkshochschule und auch die Stadtkapelle darauf angewiesen, sich mit Notlösungen abzufinden. Immerhin funktionierten diese.

Eltern erwarten Signale

Matthias Jakob, seit Jahren als hoch engagierter Lehrer für Percussion-Instrumente in der ganzen Region geschätzt, konzentriert sich dennoch ganz auf seinen Unterricht und darauf, auch unter Zwängen sein Ensemble fit zu machen für die nächste große Herausforderung in Lübeck. Stefanie Hutter, Mutter eines Ensemblemitgliedes, wird deutlicher: „Viele Eltern warten auf klare Signale darauf, dass die Kinder wieder unter angemessenen Verhältnissen üben können.“ Allein ist sie mit dieser Auffassung nicht. Ein Vater aus dem Umfeld der JMS sagt: „Der Unterricht kostet viel Geld. Dann müssen aber auch die Bedingungen für den Unterricht stimmen.“

Ein Freitagnachmittag, 16.15 Uhr, Telekomgebäude. Der Proberaum entpuppt sich bei der Visite optisch eher als ein Lager für Trommeln und andere Instrumente mit einer kleinen freien Fläche für das Percussion-Ensemble. So übt die Formation, die sich im Laufe der Jahre zusammengefunden hat, seit Monaten. Lehrer Jakob hat dabei Gespür gezeigt, wer zueinanderpasst. Vor drei Jahren schon, in einer anderen Altersklasse, setzte sich das Ensemble deutschlandweit durch. Jetzt steht im Bereich Percussion wieder eine Ensemblewertung an, die Anforderungen sind gestiegen. Drei unterschiedliche Stücke müssen präsentiert werden, 20 Minuten Zeit stehen zur Verfügung. Das schließt Umbauten ein. Pech, dass dieser für ein gutes Ergebnis so wichtige Part für einen reibungslosen Ablauf des Wertungsspiels in Lübeck in Leutkirch aktuell nicht realistisch nachgestellt werden kann.

Transportplanungen stehen

Die vier Jugendlichen, die sich, stark unterstützt von den Eltern, demnächst auf den Weg in den hohen Norden machen werden, haben sich damit arrangiert. „Sie ziehen prächtig mit“, so lobt Matthias Jakob das Quartett. Eine Erläuterung kommt von Tim Waizenegger aus Aichstetten: „Das Engagement der Schule ist für jeden von uns spürbar.“ Lennard Hutter (Leutkirch) hat für sich die schöne Erfahrung gesammelt, „dass sich das Üben lohnt“. Als eine „große Ehre“ empfindet es Oliver Schabka aus Kißlegg, dass sich das Ensemble erneut für das Bundesfinale qualifiziert hat. Der Isnyer Emil Berchmann spricht gar von der großen Verantwortung auch für die JMS, in Lübeck gut abzuschneiden. Den Kleintransporter für die weite Reise hat Jakob längst geordert. Die Eltern ziehen mit, damit Personen und Gerät frühzeitig vor Ort eintreffen werden.

Spätestens nach der Rückkehr aus Lübeck aber stehen die nächsten wichtigen Entscheidungen an, unabhängig davon, wie das Ensemble abgeschnitten hat. Festzustehen scheint, dass auch im Leutkircher Gemeinderat noch vor der Sommerpause das Thema öffentlich aufgerufen werden soll. Zumindest aus dem Kreis der Eltern sind Bedenken längst artikuliert worden, die Percussion-Gruppe auf Zeit in freie Räume im Leprosenhaus umzuquartieren. Geprüft werden soll, ob die Lösung mit der Anschaffung eines Containers für den Unterricht, die empfindlichen Instrumente eingeschlossen, eine Alternative sein könnte. Oder ein Umzug in das erste Stockwerk des früheren Telekomgebäudes. „Wir sind gespannt, was passieren wird“, sagt Stefanie Hutter.