Große Suchaktion nach Kemptener ohne Erfolg

Auch eine groß angelegte Suchaktion hat keinen Erfolg gebracht: Der 23-jährige Leon Neubert aus Kempten bleibt verschwunden. Die Zeit drängt, denn der junge Mann benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Am Mittwochnachmittag lief im Dienstbereich der PI Kempten eine groß angelegte Vermisstensuche nach Leon Neubert an, teilt die Polizei mit. Eine Funkzellenauswertung ergab, dass sich der Vermisste im Bereich Kempten, Illerauen, und im Bereich Börwang aufgehalten haben könnte. Die Illerauen wurden daraufhin durch Kräfte der örtlichen Polizeiinspektion mit Unterstützung der Operativen Ergänzungsdienste Kempten und eines Polizeihubschraubers abgesucht.

Rettungskräfte im Großeinsatz

Im Anschluss daran wurde ein Waldstück bei Börwang durchkämmt. Neben den Polizeikräften waren die Feuerwehr Börwang mit 20 Kräften sowie Mitglieder verschiedener Rettungshundestaffeln mit insgesamt 36 Personen und 25 Hunden im Einsatz.

Der Vermisste konnte bislang nicht gefunden werden. Die Polizei Kempten überprüft derzeit weitere mögliche Hinwendungsorte des Verschwundenen.

Wie die SZ am Mittwoch berichtete, wurde Neubert am Mittag des 22. August bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er am Abend zuvor sein gewohntes Umfeld verlassen hatte und nicht mehr zurückgekehrt war. Seitdem sucht ihn die Polizei im Dienstbereich der PI Kempten.

Beschreibung des Vermissten

Der junge Mann ist zwischen 175 und 180 Zentimeter groß, hat eine sehr schlanke Figur und rot gefärbte schulterlange Haare mit einem Seitenscheitel; in der Nase trägt er ein Piercing.

Zumeist ist er bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzen Sneaker-Schuhen mit weißer Kappe und einer schwarzen Kapuzenjacke. Eventuell trägt er eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Möglicherweise hat der junge Mann auch Bezugspunkte in den nördlichen Landkreis Ostallgäu, den Landkreis Lindau oder München.

Die Polizei Kempten bittet um Mithilfe. Hinweise werden unter der Rufnummer (08331) 99090 oder im Eilfall unter der Notrufnummer 110 entgegengenommen.