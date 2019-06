Groß genug: „Folk im Allgäu“ soll nicht wachsen

Am Freitagbeginnt das „Folk im Allgäu“-Festival in Uttenhofen bei Leutkirch. Bereits zum 8. Mal lockt das Festival mit Musik und ausgelassener Stimmung viele Fans der irischen und schottischen Kultur an.

Angefangen hat alles als ein Geburtstagsfest mit Mundpropaganda, wegen ausschließlich positiver Resonanz wurde im Folgejahr dann schon ein Festival daraus. „Die Veranstaltung ist wirklich für alle gemacht! Von 8 bis 80 Jahren findet sich hier jede Generation ein.“, so Hans-Jörg Mendrzyk, der Vorstand des Veranstaltervereins Kilts & Lipsticks. „Das Durchschnittsalter der Besucher ist meistens über 30 und sie kommen von überall her: Norddeutschland, Frankreich, Österreich und natürlich auch aus unserer Umgebung. Die Seltenheit dieser Art von Festival macht das Folk im Allgäu zu etwas ganz Besonderem.“, so Mendrzyk.

Ausnahme: neuer Spätzlewagen

Laut ihm sei das auch einer der Gründe warum die Veranstalter verhindern wollen, dass das Festival größer wird: „Es könnte der Charme verloren gehen weswegen so viele Besucher kommen. Deshalb ist dieses Jahr eigentlich alles gleich, mit Ausnahme des neuen Spätzlewagens.“

Für alle Fans und Festivalfreunde die von weit her kommen, gibt es einen gratis Campingplatz, welcher die letzten Jahre von vielen Besuchern genutzt wurde. „Die Campinggäste bisher sind wirklich die besten die man sich als Veranstalter wünschen kann, im Vorjahr hat uns die Müllentsorgung für das komplette Festival gerade mal 60 Euro gekostet.“, schwärmt Mendrzyk über die Besucher. Am Samstagmorgen gibt es ein gemeinsames Frühstück für alle Helfer und die angemeldeten Campinggäste. Mit Essenständen, Getränkeständen und sogar einem Irish & Scottish Whiskey-Wagen wird aber auch während des Rests des Festivals für alle Arten von Hunger und Durst gut vorgesorgt.

Heute, am Freitag, steht ab 18 Uhr Musik auf dem Programm: Mit den „Matching Ties“, „Mainfelt“ und „The O’Reillys and the Paddyhats“ darf man sich auf irischen Folk, traditionellen keltischen Klang und mitreißende Rhythmen freuen. Eines der großen Highlights des Festivals findet Samstag ab 13.30 Uhr statt: Die Highland Games. Im Kilt stellen sich die Teilnehmer den verschiedenen sportlichen Herausforderungen in traditionell schottischen Wettkämpfen.

Im Anschluss an die Spiele gibt es natürlich, wie es sich gehört, wieder Live-Musik. Ab 18 Uhr beziehen die „Broom Bezzums“, „In Search of a Rose“ und das „Saint City Orchestra“ die Bühne. Die volle Ladung Irish Folk Rock – „Da kann keiner stillstehen!“, freut sich Mendrzyk.

Wer also eine von den rund 700 ausverkauften Karten abbekommen hat, kann sich glücklich schätzen und auf einem vollgepacktes Folk im Allgäu freuen.

Übersicht über diverse Festivals 2019 im Südwesten