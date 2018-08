Grenzenlos einkaufen heißt es an Mariä Himmelfahrt

Grenzenlos Einkaufen, heißt es am Mittwoch, 15. August, in der Großen Kreisstadt, denn dann ist in Bayern Feiertag. Aus diesem Grund warten zahlreiche Leutkircher Geschäfte und Lokale mit Sonderangeboten auf die Besucher. Gleichzeitig gibt es tolle Preise zu gewinnen. Auch für ein Kinderprogramm ist gesorgt.

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, geht es nicht nur darum, sich in Leutkirch umzuschauen und das eine oder andere Schnäppchen zu machen, vielmehr hat der Wirtschaftsbund Leutkirch, ein attraktives Programm für die Besucher auf die Füße gestellt. Neu ist heuer ein Seiltanztheater der Luftgaukler, die in der Zeit von 11 bis 16 Uhr am Rathaus ihre Künste zeigen. Wer am Gewinnspiel teilnimmt, hat die Chance eine Tageskarte im Leutkircher Freibad zu ergattern. Des Weiteren gibt es Leutkircher Einkaufsgutscheine im Wert von einmal 50, zweimal 20 und dreimal zehn Euro zu gewinnen. Und so funktioniert’s: Drei Stempel in verschiedenen Geschäften sammeln und Teilnehmerkarte ausfüllen. Erhältlich sind diese in den Geschäften sowie in der Tourist-Info. Hier können die Karten auch wieder abgegeben werden.

Speziell für Kinder haben die Organisatoren am Grenzenlos-Einkaufstag ein besonderes Programm, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr organisiert. So gibt es Kinderschminken- und Basteln am Gänsbühl, eine Holzwerkstatt vor der evangelischen Kirche sowie eine Spritzwand von der Jugendfeuerwehr Leutkirch. „Selbstverständlich erwarten wir wieder zahlreiche Besucher aus dem benachbarten Bayern und hoffen, dass diese feststellen, dass Leutkirch auch außerhalb des Feiertages als Einkaufsstadt durchaus attraktiv ist“, sagt Robert Wünsche, stellvertretender Vorsitzender des Leutkircher Wirtschaftsbundes.