Greenpeace präsentiert Fotoshow

Der Kieler Meeresbiologe, Forschungstaucher und Naturfotograf Uli Kunz berichtet am Mittwoch, 20. Februar, ab 19.30 Uhr in der Aula der Otl-Aicher-Realschule in seiner Live-Fotoshow von außergewöhnlichen Expeditionen in die Tiefen unseres blauen Planeten.

Kunz ist im Dienst der Wissenschaft und für Medienproduktionen weltweit im Einsatz. In Zusammenarbeit mit Greenpeace geht er jetzt mit seiner Live-Reportage und Fotoshow „Leidenschaft Ozean“ auf Deutschlandtour durch 20 Städte, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit Umweltkreis Leutkirch und der Greenpeace-Jugend Leutkirch-Kempten statt. Der Eintritt ist frei.