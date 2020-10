Grauer Skoda in Leutkirch angefahren

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Donnerstag zwischen 12.15 und 13 Uhr in der Spitalgasse in Leutkirch ereignet hat.

Ein geparkter grauer Skoda wurde dabei laut Polizeibericht von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren. Dabei entstand Sachschaden an der Fahrerseite des Skoda. Der Unbekannte fuhr, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weiter. Hinweise nimmt die Polizei Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 entgegen.