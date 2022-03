Sowohl in der Isnyer, der Wurzacher wie auch in der Ufhofer Straße und der Unteren Grabenstraße in Leutkirch hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag verschiedene Stromverteilerkästen mit gelben Graffiti besprüht. Der Schaden, den der Täter verursachte, wird laut Polizeibericht auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt.