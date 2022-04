Graffiti mit rechtem Gedankengut

An gleich zwei Stellen haben nach Mitteilung der Polizei Unbekannte in den letzten Tagen Graffiti hinterlassen, die verfassungswidrigen Inhalt haben. Sowohl an mehreren Betonpfosten der Autobahnunterführung entlang der Kreisstraße zwischen Unterzeil und Altmannshofen wie auch an einem Verkehrsschild entlang der L 260 beim Kreisverkehr Ferthofen sind am Sonntag und Montag verbotene Zeichen entdeckt worden. Das Polizeirevier Leutkirch hat zwischenzeitlich Ermittlungen eingeleitet. Der Schaden, der durch die Farbe entstanden ist, kann derzeit noch nicht genauer abgeschätzt werden, dürfte sich aber auf einige Hundert Euro belaufen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 / 848 80 zu melden.