Graffiti auf dem Skateplatz

Das Leutkircher Jugendhaus hat einen Workshop im Graffiti-Sprühen angeboten und ist damit auf großes Interesse gestoßen. Über 20 Kinder und Jugendliche folgten der Einladung, dank einer Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ war die Teilnahme umsonst. Versorgt mit einem Vesper traf man sich um elf Uhr am Jugendhaus, um dort unter Anleitung des Künstlers Tom Hepp erste Zeichnungen anzufertigen. Er zeigte den Jugendlichen zum Beispiel, worauf beim Umgang mit der Sprühflasche geachtet werden muss. Anschließend zog die Gruppe zum Skateplatz in der Bischoff-Sproll-Straße. Hier lag der eigentliche Grund für die Veranstaltung: Diverse unschöne Graffiti, unschön auch in der Botschaft, verunzierten den Platz seit einer Weile. Einige Skater hatten daraufhin vorgeschlagen, das einmal zu übersprühen.

Kreativ wurden die Kinder und Jugendlichen beim Sprühen von selbst, dass musste ihnen niemand beibringen. Auf dem Skateplatz konnten sie sich dann so richtig austoben. Einige der Rampen wurden aufgehübscht und zwei Röhren laden nun ein, die vielen Botschaften in ihrem Inneren zu erkunden. Nach vier intensiven Stunden waren die Gesichter erschöpft, aber zufrieden.