In den Ortschaften Niederhofen und Ottmannshofen stehen laut Stadt Grüngutcontainer für den Gartenabfall im Sommer 2018 in Niederhofen am Samstag, 21. Juli, und in Ottmannshofen am Samstag, 28. Juli, bereit. Der Aufstellungsstandort ist jeweils vor der ehemaligen Schule.