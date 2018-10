Grün- und Gartenabfuhr im Stadtgebiet

Im Herbst 2018 wird in Leutkirch die letzte kostenlose Grüngutabfuhr durchgeführt. Die Termine sind am Dienstag, 23. Oktober, in der Schillersiedlung, Pfingstweide und Repsweihersiedlung, am Mittwoch, 24. Oktober, in der Isnyer Siedlung, Bleiche und Krählohsiedlung, Wangener Siedlung sowie am Donnerstag, 2. Oktober in der Innenstadt und der Wurzacher Siedlung. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Mitgenommen werden ausschließlich Grünabfälle wie Gartenabraum, Gehölzschnitt, Baumreisig, Gras und Laub, die nicht im eigenen Garten verwendet werden können. Nicht abgefahren werden organische Küchenabfälle, Boden, Steine und Wurzelstöcke. Die Gartenabfälle müssen entweder in Papiersäcken (kein Plastik) oder mit verrottbaren Bindfäden (Sisal, Hanf) gebündelt am Straßenrand deutlich sichtbar bereitgestellt werden. Die Stadtverwaltung bittet die Grünabfälle erst am Vorabend oder am Morgen des Abfuhrtages ab 6.30 Uhr bereitzustellen.

Diese Herbstabfuhr ist die letzte kostenlose Grünmüllabfuhr die die Große Kreisstadt Leutkirch anbietet. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, den Grünmüll kostenlos beim Wertstoffhof Mayer abzugeben. Die Grünmüllcontainer in den Ortschaften bleiben unverändert in der bestehenden Form erhalten. Die Bevölkerung wird laut Pressemitteilung dringend dazu angehalten, diese Form der Grünmüllentsorgung anzunehmen, da Grünmüllablagerungen im Wald oder freien Natur so nicht erlaubt sind und mit einem Bußgeld geahndet werden.