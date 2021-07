Gottfried Härle erhält Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg

„Wir alle sind auf Menschen angewiesen, die andere durch ihr Beispiel inspirieren, die Orientierung geben und zeigen, was möglich ist“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am vergangenen Freitag im Neuen Schloss in Stuttgart anlässlich der Verleihung des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg. „Ein lebendiges Gemeinwesen braucht Bürgerinnen und Bürger, die die Neugier anderer wecken, ihnen Anregungen geben und sie ermutigen, sich einzubringen oder etwas ganz Besonderes zu leisten“. Die geehrten 26 Persönlichkeiten – darunter auch der Leutkircher Unternehmer und Gemeinderat Gottfried Härle – hätten sich durch ihre Leistung, durch ihren ehrenamtlichen Einsatz und die Übernahme von Verantwortung für ihre Mitmenschen, das Gemeinwesen und das Land als Fortschrittsmotoren der Gesellschaft hervorgetan.

In seiner Laudatio hob Ministerpräsident Kretschmann das ökologische Engagement von Gottfried Härle und besonders die Umstellung der gesamten Brauerei auf regenerative Energieträger hervor. Härle sei im Allgäu fest verwurzelt und bereits seit mehr als dreißig Jahren als Kommunalpolitiker aktiv. Er engagiere sich für Vereine und die Gastronomie im Allgäu und in Oberschwaben. Als Mitbegründer der Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“ setze er sich nicht nur aus unternehmerischen Gründen für ein Bleiberecht abgelehnter aber gut integrierter Asylbewerber und Flüchtlinge ein.

Der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg wird vom Ministerpräsidenten für herausragende Verdienste um das Land Baden-Württemberg verliehen, insbesondere im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich. Die Zahl der Ordensträger ist auf insgesamt 1000 lebende Personen begrenzt. Seit 1975 wurden insgesamt 1989 mit dem Landesorden ausgezeichnet.