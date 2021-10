Gottesdienstfeiern auf den Leutkircher Friedhöfen entfallen

Die Kirchengemeinde St. Martin lädt auch dieses Jahr an Allerheiligen zum Besuch der Gräber auf den Leutkircher Friedhöfen ein. Leider ist laut Mitteilung der Kirchengemeinde dieses Jahr die geplante Gottesdienstfeier zum Gräberbesuch am Montag, 1. November, um 14.30 Uhr auf dem Waldfriedhof und dem Alten Friedhof nicht möglich. Stattdessen lädt die Kirchengemeinde um 14.30 Uhr zur Gedenkfeier in die St. Martinskirche ein. Anschließend findet auf den Friedhöfen die Gräbersegnung statt. Am Dienstag, 2. November, ist um 9 Uhr ein Requiem in St. Martin für alle Verstorbenen.