Seit Kurzem ist es wieder möglich, Gottesdienste zu feiern. „Die Sehnsucht danach ist groß“, sagt Pfarrer Karl Erzberger von der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Leutkirch. Aktuell sei man dabei, die Hygiene-, Zugangs- und Abstandsregeln umzusetzen. Der erste Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinist am Samstag, 9. Mai. Auch in Isny und Bad Wurzach beginnen Gottesdienste wieder.

„In der Kirchengemeinde St. Martin haben wir uns entschieden, zunächst in der Pfarrkirche mit Gottesdiensten zu beginnen. Die Regelungen führen aber auch dazu, dass nicht alle mitfeiern können, die wollen. Deshalb möchten wir ausdrücklich auf die alternativen Formen hinweisen, die in den letzten Wochen gewachsen sind, wie etwa Gottesdienstübertragungen und Hausgebete“, erklärt Erzberger. Mit Blick auf die vielen Einschränkungen lädt seine Gemeinde zu verschiedenen Gottesdienstformen – Messe, Wortgottesdienst, Morgengebet, Andacht – ein. „Wir beginnen damit in der Pfarrkirche St. Martin. Um den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten, wurden in der Pfarrkirche an 39 Stellen Sitzpunkte markiert. So können 39 Personen teilnehmen, oder maximal 78 bei Mitgliedern, die in häuslicher Gemeinschaft leben, die an den vorgegebenen Stellen zu zweit zusammensitzen dürfen“, so Erzberger.

Anmeldung ist nötig

Die ersten Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Martin in Leutkirch: 9. Mai, 18.30 Uhr, Vorabendmesse; 10. Mai, 8.45 Uhr, Laudes-Morgengebet, 10. Mai, 10.15 Uhr, Messfeier; 10. Mai, 18.15 Uhr, Rosenkranz; 11. Mai, 9 Uhr, Gottesdienst zur Marktzeit (Wortgottesdienst). Zu den Gottesdiensten sollte das eigene Gotteslob mitgebracht werden. „Der Eingang zu den Gottesdiensten erfolgt über das Hauptportal, der Ausgang über die beiden großen Seitentüren“, erklärt Erzberger. Für die Gottesdienste am Samstagabend und Sonntagvormittag sowie den Montag ist eine Anmeldung im Pfarrbüro St. Martin nötig, werktags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon 07561 / 8489570.

„Wir werden wohl einige Zeit lang die Gottesdienste nicht so wie seither gewohnt feiern können. Wir sind aber in unserer Solidarität verbunden auch mit denen, die unter den derzeitigen Einschränkungen besonders leiden . Deshalb werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter daran bauen, was unsere Kirchengemeinde ausmacht: Wir möchten etwa durch Telefonseelsorge bei den Menschen sein, die unsere Begleitung brauchen“, so Erzberger. Im diakonischen Handeln wolle man vor allem versuchen, die Not bei hilfesuchenden Menschen zu lindern: „Das ist Dienst am Menschen und damit auch Gottesdienst.“

Gottesdienst im Freien

In Regina Pacis in Leutkirch wird es ab dem 9. Mai jeden Samstag um 17 Uhr, nur bei trockenem Wetter, eine heilige Messe im Freien im Park hinter dem Haus geben. Dazu kommen weiterhin die nicht öffentlichen Messen, die per Livestream im Internet verfolgt werden können.

Auf ihrer Homepage teilt die Seelsorgeeinheit St. Gallus mit, dass auch bei ihr die Gemeindegottesdienste ab dem 9. Mai in eingeschränkter Weise wieder beginnen. Die Gottesdienstorte und -zeiten würden kurzfristig für den nächsten Sonntag veröffentlicht, da es noch offen sei, ob die Kirchen jeweils bis zu diesem Zeitpunkt entsprechend vorbereitet sein werden. In der Seelsorgeeinheit Alpenblick beginnen am Wochenende wieder die Gottesdienste, die Zeiten werden noch bekanntgegeben.

Begrenzte Platzanzahl

Auch die katholischen Kirchengemeinden in Isny laden ab Samstag, 9. Mai, wieder zu Gottesdiensten ein. Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen – wie etwa Verzicht auf ein gemeinsames Singen, Möglichkeit zur Handdesinfektion an den Eingängen, die Empfehlung, eine Schutzmaske zu tragen, und Ordner, die die Gottesdienstteilnehmer begrüßen und einweisen – ist wegen der begrenzten Platzanzahl laut Mitteilung auch hier eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung für die Gottesdienste in Isny (9. Mai, 18.30 Uhr, in St. Georg Kirche für Kids; 10. Mai, 10.30 Uhr und 18.30 Uhr in St. Maria Messfeier; 14. Mai, 9 Uhr Marktmesse), Bolsternang (10. Mai um 9 Uhr) und Rohrdorf (9. Mai, 18.30 Uhr) kann telefonisch oder per E-Mail bis Freitag, 12 Uhr, im Pfarrbüro Isny (Telefon 07562 / 97110, kathpfarramt.isny@drs.de), beziehungsweise für Beuren (Gottesdienst am 10. Mai, 10.30 Uhr) und Menelzhofen (10. Mai, 9 Uhr) bis Donnerstag, 12 Uhr, im Pfarrbüro Beuren (Telefon 07567 / 258, StPetrusundPaulus.Isny-Beuren@ drs.de) erfolgen.

Bis Samstagabend sind laut Mitteilung außerdem auch noch kurzfristige Anmeldungen über Privatpersonen möglich. Und zwar in Beuren (Telefon 07562 / 9752676, e.fuchs75@web.de) in Bolsternang (Telefon 07562 / 5397, nur zwischen 19 und 20 Uhr, GabiHonzal@gmx.de) sowie für Isny und Rohrdorf (Telefon 0175 / 8588073, nur am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr).

Gottesdienste in der größten Kirche

In der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach werden Gottesdienste zunächst nur in der Stadtpfarrkirche St. Verena angeboten. „Zum einen, weil dies unsere größte Kirche ist, welche das Umsetzen der Vorgaben hier am leichtesten macht, zum anderen weil St. Verena zentral im Gebiet der Seelsorgeeinheit liegt, das Sekretariat die längsten Öffnungszeiten hat und wir hier über das größte Team an liturgischen Diensten und Helfern verfügen“, erklärt Pfarrer Stefan Maier. Auch in Bad Wurzach beginnen die Gottesdienste am Samstag, 9. Mai.

Für den Besuch der Gottesdienste ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich. Diese sollte auf dem Pfarrbüro St. Verena gemacht werden (Telefon 07564 / 93290). „Dort führt unsere Sekretärin die erforderlichen Listen, die dann am Eingang vor Beginn der Gottesdienste vorliegen wird“, so Maier. Das Büro ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet und zusätzlich am Montagnachmittag von 14 bis 17 Uhr. Die Gottesdienste finden immer am Samstag, erstmals am 9. Mai, um 19 Uhr, am Sonntag um 9, 11 und 19 Uhr sowie von Montag bis Freitag um 19 Uhr statt. Die Gottesdienste am Freitag und Sonntagabend werden von den Salvatorianern des Gottesbergs gefeiert.

Evangelische Gottesdienste beginnen ebenfalls

Neben den katholischen bieten natürlich auch die evangelischen Kirchengemeinden in der Region nun wieder öffentliche Gottesdienste an. Die evangelische Kirchengemeinde Leutkirch lädt am 10. Mai, 10 Uhr, erstmals wieder zum Sonntagsgottesdienst in die Dreifaltigkeitskirche ein.

Um den Mindestabstand zu gewährleisten, können dort laut Mitteilung maximal 60 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Die Sitzplätze werden gekennzeichnet. Die Besucher werden gebeten, in die auf den Plätzen ausliegenden Zettel unter anderem Name, Adresse und Telefonnummer einzutragen, damit etwaige Infektionsketten nachverfolgt werden können. Am Ausgang stehe im Foyer eine Box zum Einwerfen der Adressen bereit. Diese Daten werden in einem verschlossenen Umschlag vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet, heißt es weiter. Außerdem sorge Ordnungspersonal für einen geregelten Eingang und Ausgang. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. Im Foyer werden Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel bereitgehalten.

Eventuell zwei Gottesdienste hintereinander

Ähnliche Sicherheitsmaßnahmen wird es auch bei den Gottesdiensten der evangelischen Kirchengemeinde Bad Wurzach geben. Da wegen des Mindestabstands nur 32 Gemeindemitglieder zum Gottesdienst am Sonntag, 10. Mai, kommen können, erwägt Pfarrerin Barbara Vollmer, einen zweiten Sonntagsgottesdienst anzubieten – also sowohl um 10 Uhr als auch um 11 Uhr. Daher sollten alle, die gerne am Sonntag im Gottesdienst dabei wären, im Vorfeld im Gemeindehaus (Telefon 07564 / 3575)anrufen und mitteilen, zu welchem Gottesdienst sie gerne kommen würden, damit die Besucher auf beide Gottesdienste aufgeteilt werden können, beziehungsweise um zu schauen, ob ein zweiter Gottesdienst überhaupt nötig ist.

Die evangelische Kirchengemeinde Aitrach lädt erst am Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr, zum Gottesdienst in der Pfarrkirche Aitrach ein.