Gottesdienst an Heiligabend vor der Dreifaltigkeitskirche

Über Weihnachten lädt die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch zu verschiedenen Gottesdiensten vor und in der Dreifaltigkeitskirche ein.

Geplant ist an Heiligabend um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst auf dem Martin-Luther-Platz vor der Dreifaltigkeitskirche. Da es vermutlich recht kühl sein wird, sollten sich die Besucher warm anziehen und eventuell auch Decken und Wärmflaschen mitbringen. Der Platz ist teilweise bestuhlt. Um 18 Uhr ist dann die traditionelle Christvesper im Kirchenraum der Dreifaltigkeitskirche.

Am Samstag, 25. Dezember, dem 1. Weihnachtsfeiertag, wird um 9.30 Uhr zum Festgottesdienst ebenfalls in die Dreifaltigkeitskirche eingeladen. Tags darauf, am Sonntag, 2. Weihnachtsfeiertag, findet dort um 10.15 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst statt.

Alle Gottesdienste in der Kirche können auch auf der Website der Kirchengemeinde (www.leutkirch-evangelisch.de) abgerufen werden. Falls wegen strengerer Teilnahme-Regelungen kurzfristig Änderungen vorgenommen werden müssen, finden sich dort entsprechende aktualisierte Hinweise.

Auf der Homepage ist dann auch ein Video mit einem Krippenspiel zu sehen, das zehn Jugendliche der Kirchengemeinde geschrieben, inszeniert und gefilmt haben unter dem Thema: Wie wäre es gewesen, wenn Maria, Josef, Hirten und Wirte Tagebücher verfasst hätten? Idee und Drehbuch zu diesem Spiel stammen von Maike aus der 7. Klasse. Gefilmt und Regie geführt haben die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden Mira, Michaela und Lukas. Mit dabei waren auch die beiden Konfis Steffi und Finn sowie Fenja, Ronja, Amelie und Lissy.