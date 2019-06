„Gott beschenkt uns mit seiner Gabe, dem Heiligen Geist. Aus dieser ‚Initialzündung‘ feiert die Kirche Geburtstag als Gemeinschaft aller an Christus Glaubenden“. Mit diesen Worten widersprach Pfarrer Karl Erzberger am Pfingstsonntag einer auch von ihm zitierten spöttischen Bemerkung von Berthold Brecht: „An Pfingsten sind die Geschenke am kleinsten“.

50 Tage nach Ostern (griechisch: pentecoste) „öffneten die Jünger ihre Herzen und Sinne für den Heiligen Geist, sie lassen sich auf Gott ein, verstehen sich untereinander und sind damit ein Gegenstück zu Babylon“. Pfarrer Erzberger beendete seine Predigt mit dem Gedicht „Gesucht“ von Peter Fuchs-Ott, das „geisterfüllte“ Menschen zutreffend unter anderem wie folgt beschreibt: Menschen, die gerade sind, die sich erbarmen, die aufstehen gegen Gewalt, die einander aufrichten und die neu anfangen.

Im gleichen Sinn wurde das Abendlob mit Patoralreferentin Katrin Kegreiß im neu geschaffenen Raum des Kirchenschiffes gefeiert. Für sie ist „Heiliger Geist unter anderem drin, wenn ich in meiner Sprache angesprochen werde und wenn der letzte Ton noch lange anhält“. Dies wurde auch zusammen und im Wechsel mit der Choralschola angestrebt, mit dem Singen von Taizé-Liedern und Psalmen, begleitet von Klarinettist Christoph Kuon und Regionalkantor Franz Günthner am E-Piano. Er spielte zudem beim Festgottesdienst einfühlsam die Orgel zum jubilierenden Klang der „Biberacher Bachtrompeten“.

Das seit 2005 gemeinsam musizierende Trio und der Organist führten mal festlich getragen, mal imposant erhebend Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck und Jean Joseph Mauret auf und beschenkten damit auf beeindruckende Weise die zahlreichen Kirchenbesucher.