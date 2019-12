Gospelchor Aitrach spendet 4000 Euro

Jedes Jahr im Advent lädt der Gospelchor Aitrach zu zwei Benefizkonzerten, in der Pfarrkirche Aitrach sowie in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch. 4000 Euro sind dabei zusammen gespendet worden – ein Betrag, der den Gospelchor fast überwältigt.

Alle Mitwirkenden singen und spielen ohne Gage. 2000 Euro erhält das Projekt der Evangelischen Kirche Leutkirch „Familien in Not“, um in der Region sozial schwache Familien zu unterstützen. 2000 Euro gehen an die Sinai-Organisation, unter anderem für eine christliche Schule im indischen Bundesstaat Andrah Pradesh mit 150 Schülern. Sinai ist eine Privatinitiative seit 2015, um unter anderem die christliche Minderheit in Indien zu unterstützen und um Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen, so wie es auch der Gospelchor mit seinem Gesang erreichen möchte. Das Spendengeld kommt bei einer Familie in Indien direkt an.