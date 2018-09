Goldener Gerstensaft und karibische Klänge

Das Härle-Klub-Fest scheint sich mittlerweile in Leutkirch und Umgebung als großartiges Event herumgesprochen zu haben. „So viel wie Leute wie noch nie sind heute hier“, meint ein sichtlich erfreuter Gottfried Härle und schätzt die Anzahl auf etwa 1000 Besucher.

Für eine knappe Stunde mussten seine Mitarbeiter am Eingang gar Leute abweisen. „Das Legere hier kommt bei den Leuten wohl gut an“, erklärt er das bewährte Konzept aus Spiel, Unterhaltung und Party. Die besondere Mischung aus Leute treffen, gemütlicher Unterhaltung, tanzen oder Spaß am Spielen war für rund 1000 Klub-Mitglieder und Nicht-Mitglieder wohl der Grund, am Samstagabend in die Räumlichkeiten der Brauerei zu kommen. Ob Maßkrugstemmen, Bierdeckelwerfen oder Biersorten erraten – mit viel Spaß versuchten die Gäste Punkte zu ergattern, um diese in die beliebten Preise umzusetzen.

Auch bei der Auswahl der Bands setzt Härle auf Regionalität. STSmania unterhielt im Erdgeschoss stimmungsvoll das Publikum mit ihren Songs. Lauter ging es im obersten Stockwerk zu, wo die bekannte Allgäuer Mundart-Band Losamol mit ihren Reggae-Songs das Publikum schnell mitriss und nicht nur mit ihrem Allgäulied kräftig einheizte.

Die Bierbraukessel stimmungsvoll beleuchtet, bequeme Liegestühle zum Verweilen im Zwischengeschoss und in der nächsten Halle liefern sich begeisterte Kegler ein Duell auf der mobilen Kegelbahn. 25 Angestellte der Brauerei Härle sorgten mit viel Engagement dafür, die Besucher zu unterhalten und immer mit frischen Getränken zu versorgen. Denn Durst blieb bei dem unterhaltsamen Angebot auf jeden Fall nicht aus.