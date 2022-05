Gogol & Mäx zu Gast in Leutkirch

Mit ihrem neuen Programm „Teatro Musicomico“ gastieren die Musikakrobaten Gogol & Mäx am Freitag, 13. Mai, um 19.30 Uhr in der Reihe „Leutkircher Kleinkunst“ in der Festhalle Leutkirch.

Gogol & Mäx stehen für größte Heiterkeit in Theatersälen und Konzerthäusern weltweit. Zwei prall gefüllte Stunden des Lachens und Staunens über die akrobatische und musikalische Kunstfertigkeit und die schier unbegreifliche Instrumentenvielfalt erwarten die Besucherinnen und Besucher.

Karten gibt es im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 871 54 und online bei www.reservix.de. Außerdem sind Karten auch ab 18.30 Uhr am Veranstaltungstag an der Abendkasse in der Festhalle in Leutkirch zu erwerben. Einlass ist um 18.45 Uhr. Weitere Infos zu den beiden Künstlern unter www.gogolmaex.de