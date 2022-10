Glückliche Gesichter im Jugendhaus Leutkirch

Eine Aktion mit ukrainischen Kindern aus der Kreissporthalle fand kürzlich im Cafè des Jugendhauses statt. Organisiert wurde dies von Romeo Amann, Pauline Simma, die gerade ihr Sozialpraktikum vom Hans-Multscher-Gymnasiums im Jugendhaus absolviert, und den Mitarbeitern des Jugendhauses, heißt es in einer Mitteilung dazu.

Im Vorfeld seien die Mitarbeiter, die derzeit in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule tätig sind, über diese Aktion informiert und eingebunden worden. Das Organisations-Team überlegte sich eine Aktivität, bei der Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teilnehmen konnten – und bei der während dem Aufenthalt im Jugendhaus der Kreativität keine Grenze gesetzt waren. Schnell sei eine entsprechende Tätigkeit gefunden und angeboten worden.

Leuchtende Augen

Vergangene Woche konnte das Organisations-Team dann an einem Nachmittag die Halle gehen und die knapp 15 ukrainischen Kinder abholen. Nach einem gemeinsamen Spaziergang zum Jugendhaus ging dort dann auch schon die gestalterische Aktion los. Mit Händen und Füßen erklärte Romeo Amann den Kindern, was als erste Tätigkeit anstand. Es wurden kleine Blumentöpfe angemalt, getrocknet und dann mit einer kleinen Pflanze befüllt.

Das Leuchten der Augen erfreute das Team unwahrscheinlich, heißt es in der Mitteilung. Die Kinder durften die selbstbemalten Blumentöpfe samt Pflanze mitnehmen, um ihr kleines Übergangsheim in der Halle ein wenig bunter zu gestalten. Dies sei auch der Antrieb Romeo Amann für diese Aktion gewesen: Den Menschen einen kleinen und bunten Lichtblick in der grauen Halle zu geben. Das Jugendhaus-Team werde auch noch weitere derartige gestalterischen Angebote mit den ukrainischen Kindern aus der Halle planen und durchführen.