Gleich zweimal Erntedank feiern

Die Musiker der Punkrockband Ratzebutz sind allesamt Bad Saulgauer, auch wenn sie inzwischen alle woanders wohnen. Extra für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat die Band in Originalbesetzung einen Song aufgenommen, in dem sie die Titelverteidigung der deutschen Nationalmannschaft prophezeit. „Den 5. Titel holen wir!“ lautet der Titel des Songs, denn Ratzebutz beim Bächtlerock am Samstag, 14. Juli, singen will – ein Tag vor dem WM-Finale.