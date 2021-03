Glatte A96 sorgt für Unfälle

Mehrere Unfälle haben sich am Montagabend auf schneeglatter Fahrbahn auf der A 96 ereignet. Schwere Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Audi-Fahrer, teilt die Polizei mit.

Der Mann war gegen 22.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg nach einem Überholmanöver ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Zeugen des Unfalls konnten den jungen Mann aus seinem Fahrzeug befreien und Erste Hilfe leisten. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Audi, der geborgen werden musste, entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass an dem Fahrzeug Sommerreifen montiert waren.

Kurz nach 23 Uhr rutschte eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West in die Mittelleitplanke, wodurch am Golf Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand. Gegen 23.30 Uhr geriet eine 29 Jahre alte BMW-Fahrerin nahezu an gleicher Stelle ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schlingerte über beide Fahrspuren nach rechts und blieb neben der Fahrbahn stehen. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.