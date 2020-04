Glasladen ist wieder geöffnet

Die Pause der Glashütte in Schmidsfelden hat dieses Jahr aufgrund des Coronavirus verlängert werden müssen. Wie die Inhaber mitteilen, kann nun der Glasladen in der Glashütte wieder geöffnet werden. Stefan Michaelis würde gerne auch die Produktion wieder in Betrieb nehmen, das müsse aber noch einige Woche warten.

„Wir haben Anfang April für elf Tage intensiv im zwei Schichtbetrieb produziert um die Lager für den Onlinehandel zu bestücken. Gerne würden wir auch jetzt den Schmelzofen in Betrieb nehmen, aber so lange der Tourismus ausbleibt ist das nicht möglich“, so Michaelis. Vorerst müsse das Museum noch geschlossen bleiben. Der Glasladen in der Glashütte und das Glasstudio im Oberhaus sind jetzt wieder Dienstag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Schmelzofenbetrieb wird in den nächsten Monaten immer wieder mal in Betrieb genommen werden. Dann könne auch unter Beachtung der Hygienevorschriften beim Glasmachen zugesehen werden.