Gitarren treten am 28. September in Dialog

Der durchs Fernsehen bekannte Gitarrist Thomas Kalkreuth gibt am Samstag, 28. September, um 20 Uhr in der Leprosenauskapelle Bad Wurzach ein Konzert mit spanischen Klassikern verschiedener Komponisten. Nach seinen Auftritten im Kapitelsaal und bei den spanischen Nächten im Sapperlott bietet der Musiker laut Vorschau neu erarbeitete Werke mit seiner eigenen Interpretation. Eingeladen hat Kalkreuth bei seinem Gastspiel den Flamenco-Gitarristen Rainer Uhl, der spanische Tänze in alter Tradition spielt. Als Kontrast möchten beide Gitarristen in der zweiten Hälfte des Konzertabends eigene Werke im Stil von Folk, Ragtime und Blues präsentieren, um miteinander in Dialog treten zu lassen. Für Liebhaber der Gitarre dürfte von Allem etwas dabei sein. Foto: Veranstalter